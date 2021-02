FC Barcelona met De Jong ruim langs Alavés

De Portugees Francisco Trincão opende in de 29e minuut de score, een week nadat hij met zijn eerste competitietreffer het duel met Betis (2-3) had beslist. Enkele minuten later leek het al 2-0 nadat Lionel Messi uit de rebound raak had geschoten. Antoine Griezmann, de man die eerst op doelman Fernando Pacheco was gestuit, bleek uit buitenspelpositie te zijn gekomen. In de blessuretijd van de eerste helft was het alsnog raak voor Messi, wiens schot via de binnenkant van de paal in het doel belandde.

In de 57e minuut kwam door een doelpunt van Luis Rioja de spanning weer enigszins terug hoewel Barcelona domineerde. Trincão, Messi en Junior Firpo zorgden uiteindelijk voor een ruime marge: 5-1.

Door de zege blijft Barcelona op 8 punten van koploper Atlético Madrid, dat eerder op de dag won. versloeg.

Luis Suarez op het punt van schieten Ⓒ ANP/HH

Kleine zege Atlético Madrid

Atletico Madrid wist zich goed te herstellen van het midweekse puntenverlies tegen Celta de Vigo. De koploper van de Primera Divison won moeizaam op bezoek bij Granada met 1-2.

Marcos Llorente zette Atletico na ruim een uur op voorsprong. Hij verraste doelman Rui Silva met een schot in de korte hoek. Slechts enkele minuten later was het alweer gelijk. Yangel Herrera was daarvoor verantwoordelijk, na slecht uitverdedigen aan de kant van de club uit de hoofdstad.

Ietwat gelukkig kwam Atletico opnieuw op voorsprong. Angel Correa scoorde, mede omdat verdediger Jesus Vallejo zijn inzet van richting veranderde. Dit keer had Granada geen antwoord. Dat betekende de zestiende overwinning in de laatste achttien wedstrijden in de competitie.

Atletico Madrid heeft nu acht punten voorsprong op Real Madrid én een wedstrijd minder gespeeld.

Kleine zege Sevilla

Luuk de Jong mocht zaterdagmiddag voor het eerst sinds lange tijd (2 januari) weer een competitiewedstrijd in de basis starten. De spits kon in het ruime uur speeltijd dat hij kreeg de in topvorm verkerende Youssef En-Nesyri niet doen vergeten. Vlak voordat De Jong gewisseld werd tegen Huesca kwam Sevilla op voorsprong via Munir El Haddadi, die de enige goal van de wedstrijd maakte.

Door de overwinning staat Sevilla voorlopig derde in de competitie. De achterstand op Atlético Madrid bedraagt negen punten.