Premium Het beste van De Telegraaf

Winnaar Parijs-Roubaix mag met defibrillator niet koersen in Italië Zo goed als zeker einde carrière Colbrelli: ’Juridisch én ethisch niet te verantwoorden’

Door Wim Vos Kopieer naar clipboard

De kans is heel groot dat Sonny Colbrelli niet meer mag koersen. Ⓒ ANP/HH

De carrière van Sonny Colbrelli lijkt voorbij. Nadat de winnaar van Parijs-Roubaix op 21 maart een hartstilstand kreeg werd recent een defibrillator bij hem geplaatst. Maar in Italië is het verboden met een defibrillator aan competities deel te nemen. En ook elders lijkt fietsen uitgesloten voor Colbrelli. „Hij zou er niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar door brengen”, zegt Kris Van der Mieren, sportarts bij onder meer de Belgische wielerbond.