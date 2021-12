PSV ook in beker ’gewoon’ met keeper Joël Drommel

Drommel kreeg ook na de wedstrijd tegen NEC weer flink wat kritiek over zich heen. Hij verwerkte een vrije trap in de voeten van een tegenstander, waardoor de Nijmeegse club op voorsprong kwam. „Drommel is nog niet volgroeid”, zei trainer Roger Schmidt. „Daar hadden we rekening mee gehouden toen we hem vastlegden. Hij krijgt de kans om zich bij PSV tot keeper van een topclub te ontwikkelen.”

PSV mist in het bekerduel met de Limburgers onder meer Noni Madueke. Die viel vorige week in San Sebastián uit in de wedstrijd tegen Real Sociedad, twee minuten nadat hij in het veld was gekomen. De vrees voor een spierscheuring bleek ongegrond. Onderzoek wees uit dat er zich wat vocht heeft opgehoopt. Madueke komt tot de winterstop niet meer in actie. De verwachting is dat hij op 4 januari aansluit als PSV op trainingskamp gaat naar Marbella. Dan zal ook Davy Pröpper zijn opwachting weer maken bij de selectie.

Ryan Thomas en Eran Zahavi zijn bij de Spaanse trainingsstage nog niet terug. Schmidt hoopt beide spelers eind januari terug te verwachten, al is dat moeilijk te voorspellen. Maandag had de Duitse trainer contact met de spits. In het huis van de Israeliër werd ingebroken. Er kwamen berichten naar buiten dat Zahavi niet meer terug wilde keren naar PSV. Volgens Schmidt zijn die uit de lucht gegrepen en sluit de spits gewoon weer aan als hij fit is.