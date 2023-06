Frenkie de Jong: ’Zonde dat Messi niet naar Barça komt’

„Ja, voor Denzel Dumfries is het natuurlijk het andere uiterste. We zullen hem opvangen. Maar Denzel heeft een geweldige mentaliteit en is een grote persoonlijkheid. Ik ben er niet bang voor dat hij zich door het negatieve resultaat laat beïnvloeden. Voor wie ik was? Ik had geen voorkeur. Als je naar het hele seizoen kijkt, verdient Manchester City het wel.”

De Jong ziet ondertussen met lede ogen aan dat Lionel Messi naar Inter Miami vertrekt. „Ik denk dat elk team Lionel erbij zou willen hebben, omdat hij altijd en overal het verschil maakt. Het is zonde dat hij niet naar Barcelona komt. Ik had hem er graag bij gehad, zou zijn terugkeer top hebben gevonden. We zullen nu wel zien wie erbij komt en wie er weg gaat.”