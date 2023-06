Swiatek declasseert Wang: gunt Chinees geen enkele game

Swiatek heeft na drie ronden slechts acht games verloren. Ze heeft nu 21 van haar laatste 22 duels in Parijs gewonnen. Swiatek pakte in 2020 en 2022 de titel op Roland Garros. Coco Gauff had in de derde ronde een set problemen met de 16-jarige Mirra Andrejeva uit Rusland. De 19-jarige Amerikaanse, als zesde geplaatst, zegevierde met 6-7 (5) 6-1 6-1.

Swiatek wint met 6-0 6-0:

Elena Rybakina heeft zich op Roland Garros afgemeld voor de derde ronde. De 23-jarige tennisster uit Kazachstan kwam wegens ziekte niet in actie tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

Rybakina was bij het grandslamtoernooi in Parijs als vierde geplaatst en is ook de nummer 4 van de wereldranglijst. Ze was eerder dit jaar finaliste op de Australian Open, waar ze de zege moest laten aan Aryna Sabalenka. Vorig jaar won Rybakina Wimbledon. Dit jaar was ze de beste in Indian Wells en Rome.

„Ik voelde me gisteren en de dag ervoor al niet goed. Ik heb twee nachten niet geslapen en had een beetje koorts”, zei Rybakina, die in het verleden last had van hooikoorts. „Vandaag heb ik het echt geprobeerd in de warming-up, maar ik voel dat het de juiste beslissing is om me terug te trekken, omdat het heel zwaar is om in deze conditie te spelen.

Rybakina zei heel teleurgesteld te zijn. „Het gaat met ups en downs. Vandaag wilde ik 100 procent geven, maar ik ben verre van 100 procent. Ik ga proberen te herstellen en mij zo goed mogelijk voorbereiden op het grasseizoen.”

Sorribes neemt het in de vierde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Ekaterina Alexandrova uit Rusland en Beatriz Haddad Maia uit Brazilië.