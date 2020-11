Nico Tagliafico: ’Hopelijk ben ik ooit trainer van Ajax’

„Wanneer ik stop, wat hopelijk nog lang gaat duren, wil ik graag trainer worden”, aldus de 28-jarige Argentijn, die in januari 2018 neerstreek in de Johan Cruijff Arena.

„Ik moet het hier goed doen. Misschien kan in de toekomst dan wel trainer worden van Ajax”, zo stak de verdediger zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Tagliafico woont nu bijna drie jaar in Amsterdam en is verknocht geraakt aan de Ajax-filosofie. „Ik ben er helemaal weg van. Er zijn meerdere manieren om te winnen, dat maakte deze sport zo geweldig, er bestaat geen recept om te winnen, maar ik vind dit de beste manier.”

Nico Tagliafico in duel met FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk. Ⓒ RENE BOUWMAN

Wat hij heeft geleerd bij Ajax? „Heel veel. Al direct vanaf mijn eerste training. Toen zag ik bijvoorbeeld hoe Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt mee in de aanval gingen. Dat was nieuw voor mij.”

Zelf stoomt Tagliafico in wedstrijden meermaals op naar het vijandelijke doel. Bovendien scoort hij geregeld, vaak met het hoofd. Hoewel hij slechts 1.71 meter meet, is hij een goede kopper.

„Mijn broers hebben me leren koppen”, legt hij uit, om vervolgens met een bijzondere onthulling op de proppen te komen. „Dat deden ze met een basketbal, haha. Daarom heb ik ook zo’n harde kop”, aldus Tagliafico, daarmee direct duidelijk makend waar zijn grinta vandaan komt.

„Daarom heb ik ook zo’n harde kop”, aldus Nico Tagliafico. Ⓒ BSR Agency

De voetballer kreeg in het bijzondere interview meerdere foto’s te zien die zijn levenspad tot dusver weerspiegelen. „Dit heeft laten zien dat het een lange en zware weg was, maar dat het de moeite waard was. En er moeten nog een hoop foto’s bijkomen”, blikte hij vastberaden vooruit.