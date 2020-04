’Als er geen bekerfinale gespeeld wordt, moet er maar een muntje worden opgegooid’

Voor de spelers van FC Utrecht had dit weekeinde in het teken moeten staan van de bekerfinale. Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - Direct na uitschakeling van Ajax in de halve finale van de KNVB-beker werd bij FC Utrecht zondag 19 april rood omcirkeld in de agenda’s. De voorpret was groot. Het zou net als vier jaar geleden een groot voetbalfeest worden, met een sliert aan bussen van de Galgenwaard naar De Kuip. De coronacrisis heeft echter roet in het eten gegooid. Zondagavond om 18.00 uur wordt er niet afgetrapt tussen Feyenoord en FC Utrecht, maar zitten alle betrokkenen thuis en is de onzekerheid groot wanneer en zelfs óf de KNVB-bekerfinale nog gespeeld zal worden.