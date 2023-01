Vitesse neemt afstand van degradatiezone dankzij zege in Heerenveen

Hoewel Amin Sarr voor naar verluidt 12 miljoen euro kan vertrekken naar Olympique Lyon stond de aanvaller gewoon in de basis bij de Friezen. Al vroeg in de wedstrijd testte hij de van een schorsing teruggekeerde Kjell Scherpen met een schot van buiten het strafschopgebied. Aan de andere kant had even daarvoor Matus Bero al een veel grotere kans gehad, maar hij stuitte op Xavier Mous die wederom de afwezige Andries Noppert verving onder de lat.

Bekijk ook: Jackpot lonkt voor SC Heerenveen

Na twintig minuten was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Pelle van Amersfoort kreeg veel ruimte om naar binnen te komen en vond met zijn schot de verre hoek. Vitesse knokte zich goed terug en ging zelfs met een voorsprong de rust in. Eerst kon Bartosz Bialek binnentikken nadat een mislukt schot van Million Manhoef voor zijn voeten kwam. Op slag van rust kreeg Gabriel Vidovic veel ruimte om de 1-2 te maken.

Kort na de pauze scoorde Manhoef na een knappe rush en combinatie met Bero. Met de dubbele marge kon Cocu zowel Nicolas Isimat-Mirin, die tegen Twente al kort meedeed, als Pröpper laten invallen. Met die twee in het veld kregen de Arnhemmers nog kansen op meer, maar een grotere nederlaag bleef sc Heerenveen bespaard.