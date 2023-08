VIDEO Al ruim 66 miljoen x bekeken: ongetrainde atlete loopt ’schandelijk’ trage 100m

Ali Abukar deed 21.81 seconden over haar wedstrijd in Chengdu. Terwijl de Braziliaanse Gabriela Silva Mourao naar winst snelde in 11.58, verdween de (ongetrainde) Somalische al snel uit beeld. Haar finish werd door de grote achterstand nog net vastgelegd. Voor wat context: de traagste tijd op de voorbije Olympische Spelen was 15.26 seconden.

Tekst gaat verder onder de video - (Update: de video is vrijdagochtend 66,6 miljoen keer bekeken)

Update: Al snel kwamen er beschuldigingen binnen over nepotisme. Ali Abukar zou het nichtje zijn van Khadija Adan Dahir, de vicevoorzitster van de atletiekfederatie in Somalië. Die zou nu een onderzoek ingesteld hebben naar de precieze omstandigheden van de selectie voor de 100 meter.

Ongepast en schande

„Wat er hier gebeurd is, maakt de Somalische gemeenschap ten schande”, reageerde minister van Sport Mohamed Barre Mohamud. „Het spijt mij en we verontschuldigen ons bij het Somalische volk. Ik eis meer bewustzijn omdat de atleten op ongepaste wijze geselecteerd werden voor de wedstrijden in China en ik zal de verantwoordelijke persoon vinden.”

Adan Dahir plaatste eind juli alvast een bericht op Facebook waarbij ze Ali Abukar feliciteerde als jongste atlete op de World University Games.