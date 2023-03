Bayern bevestigt: Tuchel volgt ontslagen Nagelsmann op

„Na het WK in Qatar zijn we steeds minder goed gaan voetballen”, zei Bayern-topman en voormalig doelman Oliver Kahn. „Door de tegenvallende prestaties zijn onze doelen voor dit seizoen, maar ook voor de langere termijn, steeds meer onder druk komen te staan. Daarom moesten we nu met een reactie komen en dat hebben we gedaan.”

Julian Nagelsmann wordt op straat gezet door Bayern München. Ⓒ ProShots

Technisch directeur Hasan Salihamidzic zei verdrietig te zijn. „Met Julian heb ik sinds de dag dat hij hier begon een respectvolle, open en vriendschappelijke relatie. Dat hij moet vertrekken, is de moeilijkste beslissing die ik in mijn huidige functie heb genomen. Ik betreur het zeer, maar soms is er een moment dat er ook pijnlijke beslissingen moeten worden genomen.”

Onder leiding van de jonge Nagelsmann, die eerder naam maakte bij Hoffenheim en RB Leipzig, werd Bayern vorig seizoen voor het tiende jaar op rij kampioen in de Bundesliga. Dit seizoen heeft de ’Rekordmeister’ het een stuk lastiger. Bayern moest afgelopen weekeinde door de nederlaag bij Bayer Leverkusen (2-1) de koppositie afstaan aan Borussia Dortmund. Met nog negen wedstrijden te gaan heeft Dortmund een punt meer dan Bayern München. Direct na de interlandperiode treffen de clubs elkaar in München (op 1 april). De ploeg van Nagelsmann bereikte wel de kwartfinales van de Champions League door Paris Saint-Germain twee keer te verslaan. Bayern treft nu Manchester City.

De 49-jarige Tuchel werd in september ontslagen bij Chelsea, waarmee hij in 2021 de Champions League had gewonnen. De Duitser werkte eerder in eigen land bij FC Augsburg, FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund en bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Tuchel heeft een contract getekend tot medio 2025. Maandag begint hij met de werkzaamheden. Bij Bayern München spelen onder meer Daley Blind, Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch.

