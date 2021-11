WK-stand: Strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton nadert climax

Ook de strijd om de constructeurstitel is nog lang niet gestreden. Het gat tussen Mercedes en Red Bull is slechts 11 punten. Het gevecht om de overige topposities is nog evenmin gestreden. Zo ontlopen Ferrari en McLaren elkaar amper, terwijl Alpine en AlphaTauri precies evenveel punten hebben.

Mercedes is sinds 2014, toen het hybride-tijdperk begon, ongenaakbaar in de Formule 1. De afgelopen zeven seizoenen won het Duitse merk zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap in de koningsklasse.

De huidige Formule 1-jaargang gaat sowieso een bijzondere kampioen opleveren. Verstappen kan zijn eerste wereldtitel in de wacht slepen en de eerste Nederlandse eindwinnaar ooit worden.

Hamilton hoopt recordhouder te worden. Momenteel bezet hij samen met Michael Schumacher, allebei veroverden ze zeven wereldtitels, de eerste plek op de lijst met meest gelauwerde kampioenen.

WK-stand coureurs

Max Verstappen 332,5 Lewis Hamilton 318,5 Valtteri Bottas 203 Sergio Perez 178 Lando Norris 151

WK-stand constructeurs

Mercedes 521,5 Red Bull Racing 510,5 Ferrari 287,5 McLaren 256 Alpine & AlphaTauri 112

