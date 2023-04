Jake Paul plant eerste gevecht sinds relatie met Leerdam: ’Stuur hem in doodskist terug’

De 37-jarige oud-UFC-vechter - die ooit de eerste was die Conor McGregor versloeg - kan zijn borst nat maken, want de teksten van Paul zijn duidelijk. „Op 5 augustus herdenken we Nathaniel Diaz tijdens zijn uitvaart, wanneer we hem in een doodskist terugsturen. Bij de dienst wordt er gezorgd voor hapjes. De dresscode is zwart.”

Paul was de voorbije maand veel in de (Nederlandse) media. De bokser vormt sinds kort een koppel met schaatsster Jutta Leerdam. Het wordt zijn eerste gevecht sinds de twee samen zijn.

Voor het gevecht is vastgesteld dat er maximaal acht rondes zullen worden afgewerkt. Beide vechters mogen bovendien niet meer dan 84 kilo wegen. Streamingdienst DAZN heeft de rechten van het duel gekocht.