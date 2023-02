VS volgt lijn Zelenski niet: Russen onder neutrale vlag wél welkom op Spelen

Indien sporters worden uitgenodigd voor een internationaal evenement, zoals de Spelen, „moet het absoluut duidelijk zijn dat ze niet de Russische of Wit-Russische staten vertegenwoordigen”, zei perssecretaris Karine Jean-Pierre van het Witte Huis.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verklaarde onlangs te willen onderzoeken op welke manier Russen en Wit-Russen zouden kunnen deelnemen, eventueel onder neutrale vlag. Vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn er momenteel nog sancties van kracht tegen beide landen, waardoor ze uitgesloten zijn van veel sporten.

Uitgesloten

Oekraïne is van mening dat alle Russische sporters uitgesloten moeten worden. „Pogingen van het IOC Russen in actie te laten komen op de Olympische Spelen zijn pogingen de hele wereld te vertellen dat terreur op de een of andere manier aanvaardbaar is”, zei president Volodimir Zelenski onlangs.

De Oekraïense leider voegde er nog aan toe dat Rusland absoluut geen toestemming mag krijgen „de Spelen of welk ander sportevenement dan ook te gebruiken om propaganda te maken voor zijn agressie of zijn nationaal chauvinisme.”