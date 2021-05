KNVB verplaatst Feyenoord - FC Utrecht, Domstedelingen spannen kort geding aan

De wedstrijd stond oorspronkelijk voor zaterdagavond 20:00 uur op het programma. Maar omdat dan ook de finale van het Songfestival in Rotterdam wordt gehouden had de gemeente laten weten dat niet haalbaar is voor de politie. Nu is de wedstrijd verplaatst naar zondagmiddag (12.15 uur).

FC Utrecht is het er niet mee eens en spant een kort geding aan. „Het verplaatsen van de finalewedstrijd is in strijd met de reglementen en FC Utrecht eist dat de reglementen worden nageleefd”, valt te lezen op de website van de club.

Het bestuur bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft besloten het duel te verplaatsen omdat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de finale groter zouden zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het een dag later moet spelen.