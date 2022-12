Infantino: ’WK voor clubs naar 32 deelnemers en zorgen over volle kalender’

Zonder met de ogen te knipperen sprak Infantino op dezelfde persconferentie in Doha, die voorafgaat aan het finaleweekend van het WK, ook zijn zorgen uit over de te volle voetbalkalender en de belasting voor spelers. Het WK voor clubs staat altijd voor december op de agenda. De komende editie, nog met zeven deelnemers, wordt in februari afgewerkt in Marokko. Waar het toernooi van 2025 wordt afgewerkt en in welke periode van het jaar is nog onduidelijk.

Groepsfase WK

Ook gaf Infantino aan dat de FIFA de opzet van het uitgebreide WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, waar 48 landen aan deel gaan nemen, gaat heroverwegen. Oorspronkelijk was het format dat die 48 landen verdeeld zouden worden over zestien poules van drie, maar daar is veel kritiek op gekomen omdat het gevaar op handjeklap in de laatste wedstrijd op de loer ligt. Arsène Wenger liet als voorzitter van de technische studiegroep van dit WK al weten zijn vraagtekens te hebben bij die opzet. Nu bevestigde ook Infantino dat alsnog gedacht wordt aan een groepsfase met twaalf groepen van vier. „De groepsfase was absoluut geweldig. We zullen het format voor het volgende WK nog eens moeten bespreken. Zestien groepen van drie of toch twaalf van vier? Dat is iets wat voor onze volgende meeting op de agenda zal staan.” Het probleem is dat bij een groepsfase van twaalf groepen van vier het aantal wedstrijden op een WK oploopt van 64, zoals nu het geval is, naar 104, en dat het toernooi dan minimaal een volle week langer zal moeten duren met alle problemen voor de toch al overvolle speelkalender.

De FIFA-voorzitter, die een zaal met honderden journalisten van over de hele wereld 59 minuten liet wachten, slingerde zoals verwacht het cliché dat ’dit WK het beste WK ooit was geweest’ de zaal in. Waarbij hij voorbij ging aan de onverkwikkelijke aanloop naar het toernooi met corruptie bij de toewijzing en honderden slachtoffers onder arbeidsmigranten tijdens de bouwwerkzaamheden voor het toernooi. Verderop in de persconferentie sprak hij daar wel kort over, toen Infantino werd gevraagd hoe het verschil te verklaren was tussen het aantal van drie omgekomen arbeiders, waar hij het voor aanvang van het toernooi over had, en het getal van 400 tot 500 waar Hassan Al-Thawadi, de baas van het Qatarese organisatiecomité, het later over had. „Elke persoon die overlijdt, is er een te veel. Het is een tragedie voor die persoon en voor zijn familie. De drie mensen waar ik het over had, zijn overleden bij de bouw in stadions. Het hogere aantal dat ook is genoemd, heeft betrekking op arbeiders die zijn omgekomen bij andere projecten in de aanloop naar het WK. Als we het over cijfers hebben, moeten we altijd heel precies zijn. Maar ik wil benadrukken dat elk verlies van een leven een tragedie is. Het enige dat we kunnen doen, is ons inspannen om de situatie van de werkers te verbeteren. Dat hebben we gedaan. En daar blijven we aan werken.”

Goednieuwsshow

Verder was het vooral de goednieuwsshow die Infantino uitdroeg. „We hebben al 3,27 miljoen toeschouwers in de stadions verwelkomd. De wedstrijden tot nu toe zijn gemiddeld door 52.760 fans bezocht. Dat is een record. Miljoenen mensen van over de hele wereld hebben Qatar bezocht en hebben kennisgemaakt met deze cultuur. Belangrijk is dat er geen vervelende incidenten tijdens of rond wedstrijden hebben plaatsgevonden. Geen enkel team heeft ook alle duels gewonnen. Dat zegt ook wel iets over de ontwikkeling van het voetbal. Marokko heeft als eerste Afrikaanse landenploeg de halve finale bereikt. En Stéphanie Frappart heeft als eerste vrouw een duel op een WK geleid (Duitsland-Costa Rica, red.). Ze heeft het heel goed gedaan.”

