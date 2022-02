Olympisch nieuws: goud voor Duitse rodelaar Ludwig

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Olympisch goud voor Duitse rodelaar Ludwig

15.27 uur: Rodelnatie Duitsland heeft het olympisch goud weer terug. De 35-jarige Johannes Ludwig veroverde op de Winterspelen in Peking de titel. Hij had na vier runs door het ijskanaal in Yanqing 0,160 seconde voorsprong op de Oostenrijker Wolfgang Kindl, die het zilver bemachtigde. De Italiaan Dominik Fischnaller pakte het brons. Het was de eerste gouden medaille voor Duitsland op deze Spelen.

De Duitser Felix Loch, de olympisch kampioen van Vancouver 2010 en Sotsji 2014, greep net naast de medailles. Hij eindigde als vierde. De Oostenrijker David Gleirscher, die vier jaar geleden in Pyeongchang het goud veroverde, kwam er deze keer niet aan te pas. Hij werd 15e.

Goud voor Japanse favoriet Kobayashi op kleine schans

14.18 uur: De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft zijn favorietenrol op de Winterspelen in Peking waargemaakt. Hij veroverde het goud op de kleine schans. Met afstanden van 104,5 en 99,5 meter kwam hij tot hoogste puntentotaal van 275,0 punten. Kobayashi won eerder deze winter al met overmacht de Vierschansenstournee.

Het zilver was voor de Oostenrijker Manuel Fettner, die met afstanden van 102,5 en 104 meter nauwelijks onderdeed voor Kobayashi, maar toch minder punten kreeg: 270,8. De bronzen medaille ging naar de Pool Dawid Kubacki met 265,9 punten (104 en 103 meter).

Drievoudig olympisch kampioen Kamil Stoch stond na de eerste sprong derde en leek daarmee nog een serieuze kandidaat voor een nieuwe olympische plak, maar na de tweede sprong (97,5 meter) viel de Pool terug en eindigde als zesde.

De Zwitser Simon Ammann kon op zijn zevende Spelen geen rol van betekenis spelen. De 40-jarige, viervoudig olympisch kampioen belandde na twee sprongen op de 25e plaats.

Titelverdedigster Wüst op 1500 meter in 12e rit tegen Blondin

13.17 uur: Ireen Wüst neemt het maandag tijdens haar laatste olympische optreden op de 1500 meter op tegen Ivanie Blondin. De 35-jarige Nederlandse en de 31-jarige Canadese zijn ingedeeld in de twaalfde van in totaal vijftien ritten.

Wüst won de 1500 meter bij de Spelen van 2010 en 2018. In 2006 en 2014 verzekerde ze zich juist van olympisch goud op de 3000 meter. Met winst op de ploegenachtervolging in Sotsji (2014) staat de Brabantse voorlopig op vijf olympische titels. In Peking doet Wüst later deze Spelen nog mee aan de 1000 meter en de ploegenachtervolging.

Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud zijn de andere Oranje-deelneemsters aan de 1500 meter. De Jong, die zaterdag teleurstelde met de achtste plek op de 3 kilometer, schaatst in de elfde rit tegen de Kazachse Nadezjda Morozova. Groenewoud is ingedeeld in het negende paar met de Chinese rijdster Qi Yin.

De 1500 meter voor vrouwen begint om 09.30 uur Nederlandse tijd in de National Speed Skating Oval van Peking. TeamNL behaalde deze Spelen tot dusverre twee medailles bij het langebaanschaatsen. Irene Schouten won de 3000 meter voor vrouwen en Patrick Roest eindigde op de 5 kilometer voor mannen als tweede.

IOC pakt na klachten situatie in quarantainehotels Spelen aan

08.23 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) werkt aan verbetering van de omstandigheden in de quarantainehotels op de Olympische Spelen van Peking, waar deelnemers die positief testen op het coronavirus naartoe worden gebracht. Vanuit de Duitse equipe waren klachten binnengekomen bij het IOC.

„Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede omstandigheden”, zei IOC-directeur Christophe Dubi tijdens de dagelijkse persbriefing in Peking. „We moeten zorgen dat de verwachtingen waargemaakt worden.”

De Duitsers, die te maken hebben met heel wat coronabesmettingen binnen hun olympische ploeg, hadden geklaagd over de kleine kamers, het eten en het gebrek aan trainingsmogelijkheden. „De situatie is onredelijk, dit moet verbeterd worden”, zei chef de mission Dirk Schimmelpfennig eerder in de week. De Duitsers lieten zondag weten dat de situatie dankzij inmenging van het IOC is verbeterd. Zo mogen de sporters nu eten bestellen dat in het olympisch dorp op het menu staat. Hun bestelling wordt dan afgeleverd in het quarantainehotel.

Vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio klaagde de Nederlandse equipe openlijk over de „slechte omstandigheden” in het quarantainehotel. Sportkoepel NOC*NSF riep toen ook de hulp in van het IOC en van de Nederlandse ambassadeur in Japan en dat leidde tot de nodige verbeteringen. TeamNL is op de Winterspelen in China vooralsnog ’coronavrij’.

Olympische afdaling voor skiërs afgelast wegens te harde wind

07.14 uur: De afdaling voor alpineskiërs op de Olympische Spelen van Peking is verplaatst van zondag naar maandag. De organisatie moest het eerste onderdeel van het alpine-programma uitstellen vanwege de aanhoudende harde wind in Yanqing, gelegen op zo'n 200 kilometer van Peking. In eerste instantie was de starttijd al drie keer verschoven.

Omdat de omstandigheden niet verbeterden, werd de afdaling uiteindelijk afgelast en doorgeschoven naar maandag. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) was zondag naar Yanqing gekomen om de afdaling te zien, maar de Duitser bleek de reis voor niets te hebben gemaakt.

Zaterdag werd de laatste training op de ruim 3 kilometer lange piste van Yanqing al afgebroken vanwege de harde wind, die steeds van richting veranderde. Nadat drie skiërs naar beneden waren gekomen, besloot de organisatie om de training af te breken.

Vier jaar geleden, bij de Spelen van Pyeongchang in Zuid-Korea, zat de harde wind de skiërs ook vaak dwars. Toen werd de afdaling voor de mannen ook uitgesteld.

Maandag staat in Yanqing ook de reuzenslalom voor vrouwen op het programma, met de Nederlandse skiester Adriana Jelinkova als een van de deelneemsters. Tussen beide runs van de reuzenslalom door vindt de afdaling van de mannen plaats. Die begint om 5.00 uur Nederlandse tijd.

Corona lijkt uit te doven bij Spelen, tien nieuwe gevallen

07.12 uur: Het coronavirus lijkt bij de Olympische Spelen over het hoogtepunt heen. Organisatoren meldden zondag nog maar tien nieuwe positieve gevallen bij de dagelijkse testronde van een dag eerder, van 73.000 mensen.

Het totaal aantal positieve gevallen bij de Spelen van Peking komt daarmee uit op 363, geteld vanaf 23 januari. Op die dag kwamen de eerste deelnemers in China aan.

China werkt met een zogenoemde ’superbubbel’. Dat betekent dat iedereen die bij de Spelen aanwezig is, wordt afgezonderd van de bevolking van China. De voorbije weken kwamen steeds nieuwe atleten naar Peking toe. Nu de Spelen begonnen zijn en er nauwelijks nog mensen de bubbel betreden, lijkt het systeem zijn werk te doen. Binnen de bubbel is afstand houden lang niet altijd mogelijk. De bussen naar de stadions en venues zitten vaak afgeladen vol. Iedereen draagt wel een mondkapje.

Alle mensen in de ’superbubbel’ moeten zich dagelijks op het coronavirus laten testen.

Bij TeamNL, dat meedoet met 42 atleten aan de Winterspelen, is tot dusverre niemand positief getest op het coronavirus.

Olympisch goud voor Nieuw-Zeelandse snowboardster op slopestyle

07.11 uur: Zoi Sadowski-Synnott heeft Nieuw-Zeeland bij de Olympische Spelen in Peking aan de eerste medaille geholpen. De snowboardster was zondag de beste op het onderdeel slopestyle. Sadowski-Synnott noteerde bij haar derde en laatste run in de finale een score van 92,88 punten.

De Amerikaanse Julia Marino lag tot dat moment op koers voor goud, maar zij moest met een hoogste score van 87,68 punten uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek. Het brons was voor de Australische Tess Coady (84,15).

De 20-jarige Sadowski-Synnott zorgde met haar prestatie voor een primeur. Nieuw-Zeeland won bij de Winterspelen nog niet eerder goud.

Melissa Peperkamp mocht niet meedoen aan de finale. De 17-jarige Nederlandse liep zaterdag bij haar olympische debuut deelname ternauwernood mis. In de kwalificaties noteerde ze de dertiende score. Alleen de beste twaalf snowboardsters mochten voor de finale in Yanqing terugkomen.