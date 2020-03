Ronald Koeman trots op Memphis Depay, maar ook terughoudend

„Ik ben bij Memphis geweest. Alles verloopt volgens hun planning. Het gaat misschien wat sneller dan andere revalidaties gaan. Het is nog veel te vroeg om meerdere conclusies te trekken. Daar moet je je nu ook niet druk om maken”, zei Koeman dinsdag in de Beurs van Berlage na de loting voor de komende Nations League, waar Oranje werd gekoppeld aan Italië, Bosnië-Herzegovina en Polen.

„Ik vind het bewonderenswaardig hoe hij hier in staat”, vervolgde Koeman. „De eerste dag dat we als groep bij elkaar kwamen, zei ik dat iedereen het een eer moest vinden om voor Oranje geselecteerd te worden. Dat je er alles voor over moet hebben om erbij te zijn. Als je dan ziet hoe hij hiermee bezig is... Laten we hopen dat dat uitbetaald wordt.”

De bondscoach vond het nog te vroeg om te zeggen of hij denkt dat Depay het EK wel of niet gaat halen. „Ik houd met alles rekening. De tijd zal het leren. Ik heb contact met Memphis en de dokter van Oranje ook. Hij is op de weg terug en moet nog een hele periode verder. Alles moet goed gaan. Uiteindelijk moeten we afwachten of dat op tijd is.”