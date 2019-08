Max Verstappen: ’ Ik spreek dezelfde taal als Honda’

De Limburger stak zijn kritiek op de vorige motorleverancier van Red Bull Racing, Renault, niet onder stoelen of banken. Nu is echter alles anders. ,,Ik heb nooit met mijn vuist op tafel hoeven slaan dit seizoen. Ze komen van Honda juist naar ons toe, dat zij ook beter en meer willen. Dat is een heel andere mentaliteit dan we gewend waren. Mooi om te zien.”

Ook qua communicatie zijn er volgens Verstappen geen problemen, hoewel Japanners normaliter minder direct uit de hoek komen dan Nederlanders en Engelsen. ,,Het grappige is wel dat het een echte mix is. De man die het project een beetje leidt bij ons, is een Amerikaan. En naast de Japanners zijn er ook nog Engelsen werkzaam bij Honda, vanuit de tijd bij Cosworth. Ook met Honda-bazen Tanabe-San en Yamamoto-San kan ik heel goed overweg. Zeker na die overwinningen in Oostenrijk en Duitsland natuurlijk. Ze zijn heel relaxed. Natuurlijk is hun cultuur anders, maar dat weet je na verloop van tijd wel. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: winnen. Dan spreek je al heel snel dezelfde taal.”

