Ferrari-coureur Sainz: ’We zijn niet zo slecht als we eruit zien’

„Ik ben er behoorlijk zeker van dat we dit weekend weer kunnen vechten voor poleposition en voor de winst”, zei Sainz op de persconferentie. „Dat zou in ieder geval wel moeten. Spa was een goed voorbeeld van hoe snel de perceptie kan veranderen in de Formule 1. Ik denk dat we niet zo slecht zijn als dat het eruit ziet. Het is nog niet zo lang geleden dat we in Oostenrijk de Red Bulls overvleugelden in de race. En in Frankrijk reed ik Sergio Pérez voorbij terwijl ik vanaf de twintigste plek startte. Dat was slechts twee, drie races geleden. Misschien ben ik iets te optimistisch, maar ik denk niet dat we zoiets als op Spa nog een keer zien gebeuren dit seizoen.”

Sainz vertrok in België van poleposition, maar dat was omdat Verstappen - die de beste tijd had neergezet in de kwalificatie - vanwege een gridstraf naar achteren moest op de startopstelling. Vanaf de veertiende plek rukte de kopman van Red Bull in de race in hoog tempo op naar voren. De Nederlander boekte zijn negende overwinning van dit seizoen. Zijn Mexicaanse teamgenoot Pérez zorgde ervoor dat Red Bull een één-twee kon vieren in Spa-Francorchamps.

Sainz eindigde in Spa als derde, bijna 27 seconden na Verstappen. Teamgenoot Charles Leclerc finishte als zesde en moest de tweede plaats in het WK-klassement afstaan aan Pérez. Verstappen heeft 93 punten voorsprong op de Mexicaan en 98 punten op Leclerc.

Vooruitblikkend op de thuisrace van Ferrari, volgende week in Monza, houdt Sainz zijn hart vast. „Ik ga niet liegen. Monza is enigszins vergelijkbaar met Spa, dus dat ligt Red Bull goed. Maar we gaan ons best doen om ze het leven zuur te maken. Je kunt ook winnen als je niet de snelste bent.”

Of Sainz zich zorgen maakt om het steeds beter draaiende Mercedes? „Hmm, zorgen maken is niet het goede woord. We weten gewoon dat ze er op zondag staan. Vooral in de race zijn ze snel. Het is soms erg verrassend om te zien dat ze in de kwalificatie een seconde langzamer zijn, terwijl ze een dag later af en toe sneller dan ons zijn. Ik denk alsnog dat we ze kunnen verslaan.”