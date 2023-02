Lavreysen wint keirin in Nations Cup Jakarta

Jeffrey Hoogland vloog er in de halve finales uit en kon zich ook in de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12 niet onderscheiden: hij werd elfde. Lavreysen was in de halve finales nog geklopt door Yakovlev. Bij keirin rijden zes renners op de piste achter een brommer. Zo gauw die uit de baan is, wordt er over drie rondes gesprint om de winst.

In het sprinttoernooi bij de vrouwen reikte Hetty van de Wouw tot de kwartfinales, waarin de Britse Emma Finucane in twee heats te sterk was. Steffie van der Peet had een ronde eerder van de Française Mathilde Gros verloren. Die won later op de dag ook de finale, waarin de Duitse Lea Sophie Friedrich de tegenstander was.

Na Jakarta volgen nog wedstrijden om de Nations Cup in Caïro en het Canadese Milton, waarbij ook punten te behalen zijn voor de olympische kwalificatie.