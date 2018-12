Tagliafico direct inzetbaar bij Ajax

Veel tijd om zich aan te passen, zal Tagliafico niet nodig hebben, verwacht zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper, die de Spaanse antwoorden van de speler in het Engels vertaalt. ,,Nicolas verstaat Engels en probeert het soms ook een beetje te spreken. Ik denk dat hij het in Nederland snel zal oppakken.”

Een voordeel is dat de linksback niet het bij Zuid-Amerikanen gebruikelijke papierwerk hoeft af te wikkelen. ,,Hij is direct inzetbaar”, aldus Schlieper. ,,Omdat hij sinds zijn vijftiende het Italiaanse staatsburgerschap heeft en zodoende over een Italiaans paspoort beschikt. Hij gaat maandag al met Ajax mee op trainingskamp naar Portugal en is fit.”

