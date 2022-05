Streep door Glory Rivals-evenement vanwege onderzoek naar criminele praktijken lokale promotor

Glory is slechts naamgever omtrent de Rivals-evenementen. De kickboksorganisatie levert diverse vechters en bezit de media- en televisierechten van het Rivals-gedeelte, maar is voor de rest niet betrokken bij de organisatie. Die is in dit geval in handen van Enfusion, dat rond dit evenement samenwerkte met AFO. Aan het begin van de avond zouden die twee partijen, voorafgaand aan Glory Rivals, een aantal eigen gevechten organiseren.

Het Gazet van Antwerpen schreef dinsdag dat AFO ‘erg nauwe banden heeft met sleutelfiguren uit het Antwerpse misdaadcircuit’. ,,De viptafels tijdens de vechtsportgala’s worden vooral bezet door criminelen, die daar duizenden euro voor neertellen. Vechtsportgala’s zijn zo uitgegroeid tot netwerkevenementen voor de criminele onderwereld.” Ook zijn er volgens de Belgische krant aanwijzingen dat AFO de btw op de ticketverkoop nooit heeft betaald.

Het zogenaamde KALI-team van het Belgische OM is nu in de zaak gedoken. Dat is een eenheid die zich bezighoudt met de drugsproblematiek in en rond de Antwerpse haven. AFO meldde eerder dat het evenement op 21 mei in Antwerpen niet meer door kon gaan vanwege ‘administratieve problemen’ tussen de organisatie en zaaluitbater Sportpaleis NV.

Er is door Enfusion nog gekeken of kon worden uitgeweken naar een andere plaats in België, maar dat bleek niet haalbaar. Men hoopte het event vervolgens te kunnen organiseren in Nederland, maar woensdag werd duidelijk dat dat op korte termijn onmogelijk is.

Reactie Glory

Glory zelf laat weten niet betrokken te zijn bij de affaire en teleurgesteld te zijn in de gang van zaken. Het schaart zich achter het besluit om het evenement te verbieden. „We staan voor kickboksen als een schone, professionele sport en steunen de Belgische autoriteiten volledig.”

De organisator kijkt daarnaast direct vooruit. „We zullen binnenkort met informatie komen over een nieuw moment voor Glory Rivals 1 en zoeken naar een moment om de vechters een kans te geven in actie te komen.”