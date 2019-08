Lozano lozen beste optie voor PSV

PSV-trainer Mark van Bommel heeft Hirving Lozano niet nodig in Enschede en houdt de Mexicaan op de bank. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

ENSCHEDE - De rol van Hirving Lozano bij PSV lijkt uitgespeeld. Een vertrek van de Mexicaan is de beste optie voor beide partijen. Tegen FC Twente (1-1) zadelde de ploeg van trainer Mark van Bommel zich voor de derde keer op rij op met een handicap: die van een vroege achterstand. Het gebeurde in Amsterdam tegen Ajax al na 35 seconden en bij Basel en in Enschede binnen acht minuten. De Eindhovenaren wisten zich opnieuw niet te herpakken. En Lozano? Die werd niet nodig geacht.