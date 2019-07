Nieuweling Norris geeft Formule 1 kleur

Lando Norris (r.) heeft de grootste lol tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Engeland. Ⓒ BSR Agency

SILVERSTONE - Na jaren vol problemen en dramatiek krabbelt het vermaarde topteam van McLaren weer op. Met de pas 19-jarige Lando Norris zet niet alleen een talentvolle coureur zijn eerste stappen in de Formule 1, maar ook een van de grappigste van het stel. Aan de vooravond van de Grand Prix in eigen land vertelt de jonge Brit met een flinke dosis humor over zijn leven naast de baan.