Wederom puntenverlies voor Marten de Roon en Atalanta

Voetbal

Virgil van Dijk bemachtigt voor het derde jaar op rij een plaats in Europees Team van het Jaar

Virgil van Dijk behoort volgens Europese voetbalfans voor het derde jaar achter elkaar in het beste team van Europa. De verdediger van Liverpool is de enige Nederlandse vertegenwoordiger in het team. Vorig jaar was Nederland nog hofleverancier met ook Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Zij moesten...