Wilfried Bony mist weerzien met Vitesse

Christian Eriksen gaat debuteren bij Brentford: ’Het wordt een grote dag voor hem’

Christian Eriksen gaat zaterdag debuteren bij Brentford in het duel in de Premier League met Newcastle United. Het is de eerste keer dat de Deen in actie komt in een officieel duel, sinds hij de afgelopen zomer op de Europese titelstrijd werd getroffen door een hartstilstand.