’Allez Opi-Omi’: wielerfan die massale valpartij in Tour veroorzaakte donderdag voor rechter

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

BREST - De vrouw die in de eerste rit van de Tour de France met haar bord ’Allez Opi-Omi’ de aanleiding was tot een grote crash, komt donderdag in Brest voor de rechter. Dat schrijft de Franse krant ’Ouest-France’. De 31-jarige vrouw riskeert maximaal een celstraf van één jaar en een boete van maximaal 15.000 euro.