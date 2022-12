Premium Het beste van De Telegraaf

Dick Advocaat kent kick én hartenpijn van WK: ’Een brrr-momentje’

Door Valentijn Driessen

Een bedrukt gezicht bij bondscoach Louis van Gaal bij aankomst op Schiphol. Ⓒ FOTO’S ANP/HH & PRO SHOTS

Voor het WK 2022 in Qatar zat Dick Advocaat als liefhebber voor de televisie of als analist op televisie bij Vandaag Inside Oranjewinter. Omdat hij zich niet kwalificeerde met Irak. Vier grote toernooien, twee WK’s en twee EK’s maakte de nu 75-jarige Hagenaar mee als bondscoach. „Geweldige ervaringen. De voorbereiding in elkaar zetten en draaien en dan zo’n eindtoernooi met alle druk en aandacht. Als coach voel je dan echt dat je leeft.”