Zo durft Bundesliga voetballen in coronatijd aan

De Bundesliga wordt uitgespeeld met ’Geisterspiele’, oftewel: spookwedstrijden. Ⓒ BSR Agency

Duitsland telt af naar de hervatting van de Bundesliga komende zaterdag en de hele wereld kijkt mee. In overeenstemming met de landsaard hebben de Duitse overheid en voetbalbond niets aan het toeval overgelaten om de herstart in goede banen te leiden. Met een boekwerk van maar liefst 51 pagina’s is minutieus beschreven hoe het voetbal in coronatijd eruit moet zien.