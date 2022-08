Slot na lastige avond Feyenoord: „Kwamen niet door muur”

„De eerste fase was goed, met meerdere kansen”, vervolgde Slot. „Ook in de slotfase waren er enkele goede mogelijkheden. Wat we in de periode daar tussen hebben laten zien was echter onvoldoende.”

„Het was gewoon moeilijk”, aldus Slot. „Zij zakten massaal in. Pas in de laatste fase ontstond er wat meer ruimte. Helaas was dat niet genoeg voor ons om alsnog de openingstreffer af te dwingen.”