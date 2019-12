Bondscoach handbalsters: ’Sorry, ik zat fout, wereldtitel is mogelijk’

Emmanuel Mayonnade (tweede van links) bereikt de WK-finale met Oranje. Ⓒ ANP

KUMAMOTO - De tranen die over de wangen van Angela Malestein rolden, gaven weer hoe sterk de band van deze meidengroep is. Iedere keer als het er op aankomt, staat Oranje voor elkaar klaar. Dan wordt er een vechtlust getoond die ongeëvenaard is en staan de belangrijke speelsters op. „Ik denk dat Rusland dacht: ’Dat doen we wel even’, maar wij dachten: ’Nou dat doen jullie niet even’. Ik weet niet waarom ik moet janken, maar ik ben zo trots. Nu in de WK-finale alles geven voor goud”, snikte Malestein nog een tijdje door na de sensationele zege (33-32) tegen de beoogde titelfavoriet Rusland.