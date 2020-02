’Bayern is een mooie kans voor Dest’

Sergino Dest Ⓒ Getty Images & HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Bayern München heeft zijn tanden gezet in de transfer van de jeugdige Ajacied Sergiño Dest en is niet meer van plan los te laten. Een wintertransfer voor 20 miljoen euro is afgeketst, maar voor komende zomer nadert het nieuwe bod van de Beierse voetbalgrootmacht de minimale vraagprijs van de Amsterdammers, naar verluidt 26 miljoen euro. De intenties van Bayern zijn duidelijk, maar is de pas 19-jarige Dest al klaar voor de stap naar het buitenland? Telesport peilde de meningen van de oud-Bayern-spelers Sören Lerby, Raymond Victoria en Jan Wouters.