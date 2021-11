Newcastle-trainer Eddie Howe mist debuut vanwege coronabesmetting

Premium Voetbal

Feyenoord-supersub Cyriel Dessers: ’Ik ben altijd al fan geweest van Robin van Persie’

Vijf goals, waarvan drie winnende en vier in de 92e minuut. Niets kan Cyriel Dessers (26) dezer dagen fout doen in Rotterdam. Wanneer hij voor onze fotograaf een monument opklautert en een politieauto vlakbij stopt, wordt het toch even stil. Of ze met hem op de foto mogen, willen de agenten weten. O...