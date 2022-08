Schreuder over Antony: ’Ajax speelt CL, United niet’

„We hebben deze zomer al vijf of zes basisspelers verloren”, doelde hij op Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico en André Onana. „Ik wil eigenlijk niet nog een belangrijke speler kwijtraken.”

Antony ontbrak bij Ajax omdat hij met zijn hoofd bij een transfer naar Manchester United is, waar hij zeer waarschijnlijk drie keer zoveel kan verdienen. „Het is lastig en ik begrijp zo’n jongen”, zei Schreuder. „Maar je speelt bij Ajax, dan komen er wel meer clubs voorbij. Ajax speelt in de Champions League en United niet.”

Heeft Antony zijn laatste minuten voor Ajax gespeeld? Ⓒ ANP/HH

Ajax heeft naar verluidt een eerste bod van 80 miljoen euro op Antony afgewezen. „Dat is absurd veel geld”, zei Schreuder bij ESPN. „Of we ook nog een hoger bod kunnen weigeren, dat is niet aan mij. Dan moet je bij de leiding van de club zijn. Maar ik wil hem niet kwijt. En volgens mij zit Ajax nog wel redelijk bij kas.”

Ander type speler

Zonder Antony speelde Ajax een stuk minder goed dan vorige week tegen FC Groningen (6-1). Schreuder besloot de Braziliaan te vervangen door Steven Berghuis. „Dat is een ander type speler”, erkende hij. „Steven gaat vaak voor de combinaties, Antony voor de actie.”

Ajax speelde soms slordig tegen Sparta, maar Schreuder was redelijk tevreden. „Het kon soms wel een tempo hoger en we hadden die tweede treffer moeten maken. Maar we hebben het duel wel gecontroleerd en weinig tot niets weggegeven. Drie competitiewedstrijden en 9 punten is prima.”

Steven Bergwijn maakte het enige doelpunt voor Ajax. „Je kan niet altijd met 6-1 winnen”, zei de aanvaller. „Maar ik snap dat het er stroef uitzag. Of we Antony misten? Berghuis heeft andere kwaliteiten en dat heeft hij ook laten zien. Maar met Antony hebben we meer diepgang. Of ik met Antony over de Premier League heb gesproken? Nee, hij spreekt niet zo goed Engels en ik geen Portugees.”