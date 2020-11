Rafael Nadal boekt in Parijs 1000e zege uit zijn carrière

De als eerste geplaatste geplaatste Nadal, die vrij was in de eerste ronde, versloeg in de tweede ronde zijn landgenoot Feliciano Lopez met 4-6, 7-6 (5) en 6-4. De wedstrijd duurde 2,5 uur. De Spanjaard kreeg het dus zeker niet cadeau.

Voor Nadal was het dus de 1000e zege uit zijn carrière. Hij treedt toe tot een exclusief clubje met ook nog Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) en Ivan Lendl (1068).

De 34-jarige Nadal won het indoortoernooi in de Franse hoofdstad nog nooit. In 2007 werd hij runner-up na verlies in de finale tegen de Argentijn David Nalbandian. Vorig jaar gaf Nadal door een buikspierblessure op voorafgaand aan zijn halve finale tegen de Canadees Denis Shapovalov.

Trotse Nadal

„De negatieve kant van duizend zeges is dat je heel oud moet zijn en een lange carrière moet hebben”, grapte de 34-jarige Nadal. „Ik heb heel wat tegenslagen gekend met blessures, maar altijd de passie voor de sport behouden. Het is een bijzondere prestatie en ik ben er trots op”, aldus de Spanjaard, die dit jaar voor de dertiende keer Roland Garros op zijn naam schreef.

Nadal evenaarde ook nog een record van Connors. Nadal staat al 789 weken achtereen in de top 10 van de wereldranglijst, hetzelfde aantal als de Amerikaan in zijn loopbaan.