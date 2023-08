Clubicoon Jamie Carragher hekelt onderhandelingsstrategie Liverpool: ’Beschamend’

Southampton zou zo’n 58 miljoen euro willen voor de 19-jarige Belgische middenvelder, zo’n 50 miljoen Britse pond. Maar Liverpool probeerde hem nu al voor de derde keer voor een lagere transferprijs los te weken. Lavia heeft nog een contract tot 2027 bij Southampton.

„Dit is beschamend’, schreef Sky Sports-analist Jamie Carragher, goed voor 737 wedstrijden in het shirt van Liverpool, op Twitter. „Als je denkt dat hij geen 50 miljoen pond waard is, richt je dan op andere spelers. En als je hem echt wilt, betaal het dan.”