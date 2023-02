Vitesse komt er niet uit met eigenaar Gelredome en vraagt rechtbank uitspraak te doen

„Helaas is er tot op heden (nog) geen definitief akkoord gekomen en restte er voor nu, gezien de afgelopen vrijdag door de rechtbank opgelegde deadline van deze woensdag, geen andere keuze dan de rechtbank te verzoeken om het vonnis te wijzen”, aldus de Arnhemse club, die wel hoopt alsnog een akkoord te bereiken voordat de rechtbank daadwerkelijk uitspraak doet.

„In de tussentijd blijft Vitesse onverminderd in gesprek met de stadioneigenaar en de exploitatiemaatschappij. Er wordt geprobeerd om alsnog tot overeenstemming te komen, voordat het vonnis daadwerkelijk uitgesproken wordt. Die kans is en blijft aanwezig.”

Vitesse weigert nog langer de huur van ruim 2 miljoen euro per jaar te betalen als het huidige contract in september van dit jaar afloopt. Omdat eigenaar Nedstede de door Vitesse voorgestelde huursom van ongeveer een half miljoen euro voor de komende twintig jaar veel te laag vindt, ontstond er een impasse. Vitesse vreest nu dat voetbalbond KNVB de licentie voor betaald voetbal afpakt, als over drie weken niet zeker is waar de club na 30 september de thuiswedstrijden speelt. Op 1 maart moet Vitesse bij de KNVB aangeven welk stadion volgend seizoen gebruikt wordt.

Als Vitesse en de stadioneigenaar de komende tijd geen akkoord bereiken, doet de rechtbank naar verwachting eind februari uitspraak.