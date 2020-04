’Spelen in 2021 alleen realistisch als er een vaccin is’

Dat zei Devi Sridhar, professor wereldgezondheid aan de universiteit van Edinburgh, vrijdag tegen de BBC. „Het is heel onrealistisch te denken dat de Spelen over een jaar zullen doorgaan, tenzij er dan een doeltreffende behandeling is. Dat verandert alles”, verklaarde Sridhar.

Mogelijk sneller

„Volgens wat we van wetenschappers horen, is het best mogelijk dat er dan een vaccin zal zijn. Zelf had ik gedacht dat de ontwikkeling daarvan een jaar tot anderhalf jaar zou duren, maar het zou dus mogelijk sneller kunnen. Als we binnen het jaar een vaccin hebben, zijn de Spelen realistisch, maar alleen dan.”

Het besluit om de Spelen uit te stellen was volgens haar het enige juiste. „Het geeft onze wetenschappers een jaar de tijd. Op lange termijn zal alleen de wetenschap ons uit deze situatie kunnen helpen.”

Jaar uitgesteld

Het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatoren besloten eind vorige maand de Spelen van 2020 met een jaar uit te stellen. Ze staan nu voor 23 juli tot 8 augustus 2021 op het programma.