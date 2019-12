Bertens had ’pittige gesprekken’ met Sluiter

De Nederlandse tennisster vertelt hierover in De Wereld Draait Door. „Ik heb mijn gevoel gevolgd en had het idee dat ik niet meer samen door wilde gaan. In Azië hadden we al een break om tot rust te komen. Toen is Elise (Tamaëla, red) erbij gekomen. En dat is heel goed bevallen.”

Bertens vervolgt haar verhaal: „Ik voelde me daar sterk bij. Ik heb met Raemon pittige gesprekken erover gevoerd, maar hij begreep het wel. We zijn goed uit elkaar gegaan. Ik wilde het op een andere manier proberen om nog verder te komen als tennisster. Dat moet nog blijken of dat gaat lukken. Ik heb er in ieder geval veel vertrouwen in.”

De Wateringse legt uit dat het ongelofelijk moeilijk is om aan de top te blijven in het mondiale tennis. „Constant blijven is ontzettend lastig. Bijna elke week verlies je. Elk toernooi is ook anders. Andere ondergrond, maar ook andere ballen. Er is ook meer druk en zijn meer verplichtingen. Ik denk dat ik daar goed ben mee omgegaan, ben hard blijven werken.”

Mocht haar carrière eindigen met haar huidige resultaten, is ze een tevreden (sport)mens. „Je wil altijd hoger, maar ik had nooit kunnen durven dromen dat ik zover zou komen. Ik ben zó gegroeid de laatste jaren en heel tevreden met wat ik heb bereikt.”

