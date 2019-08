De Ligt met gemengde gevoelens naar Oranje en gala

Juventus, met Matthijs de Ligt (l) in de basis, komt met de schrik vrij tegen Napoli. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt komt maandag bij Oranje en het Voetballer van het Jaar Gala met gemengde gevoelens binnen. De Juventus-verdediger werd door de knieblessure van Giorgio Chiellini voor de leeuwen gegooid tegen Napoli, speelde een puike eerste helft, maar was in het tweede bedrijf, waarin Hirving Lozano uitstekend inviel bij Napoli, hoogst ongelukkig. Juve verspeelde een 3-0-voorsprong (3-3), maar greep door een eigen doelpunt van Kalidou Koulibaly in de slotminuut alsnog de volle winst: 4-3.