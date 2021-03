Oranje op jacht in Gibraltar: gaat doelpuntenrecord eraan?

Georginio Wijnaldum en Wesley Sneijder lachen nadat eerstgenoemde zijn debuut heeft opgefleurd met de 11-0 tegen San Marino. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - In de 819e interland in de geschiedenis ontmoet het Nederlands elftal aanstaande dinsdag een opponent die het nooit eerder trof: Gibraltar. Bondscoach Frank de Boer liet zich rond het gewonnen WK-kwalificatieduel met Letland al ontvallen dat het doelsaldo ’een extra punt’, en dus een item is binnen Oranje. Ligt er tegen de nummer 195 van de FIFA-wereldranglijst een nieuwe recordzege in het verschiet?