Video: Storm jaagt triatleten van de fiets tijdens Ierse Ironman

In Ierland - doorgaans niet bepaald een zonzekere vakantiebestemming - moeten ze het momenteel met 15 graden en felle buien stellen. En dat zorgde zondag voor problemen tijdens de Ironman van Cork.

Ze hadden het zich allicht wel een beetje anders voorgesteld in de tweede grootste stad van Ierland: de allereerste editie ooit van de Ironman van Cork viel zondag letterlijk in het water. Door het noodweer werd het zwemonderdeel afgelast en begonnen de triatleten meteen aan het fietsen.

Maar ook op de fiets zorgden de natuurelementen voor problemen. Zo kwamen flink wat deelnemers op hun tijdritfiets niet naar boven op Windmill Hill. Met stijgingspercentages tot 21 procent sowieso al geen makkelijke klus op een triatlonbolide, maar de felle tegenwind en harde regen maakten het bijna niet te doen.

De Ierse fans lieten zich echter niet afschrikken door het slechte weer en stonden massaal langs de kant om de moedige triatleten naar boven te schreeuwen.

De overwinning in Cork ging trouwens naar Alistair Brownlee. De 31-jarige Brit is tweevoudig olympisch kampioen en maakt stilaan de overstap naar het langeafstandstriatlon. De Ironman van Cork was zijn eerste kennismaking met een volledige Ironman. En meteen was het prijs voor het mondiale uithangbord van de sport. Brownlee is daardoor ook gekwalificeerd voor het WK Ironman in Hawaï in oktober.