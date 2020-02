Basisplaats lonkt voor AZ-talent

Hakon Evjen stond niet eerder in de basis bij AZ. Ⓒ ANP Sport

WIJDEWORMER - De kans is groot dat Hakon Evjen, de 20-jarige Noor die in de winter de overstap maakte van Bodø/Glimt naar AZ, donderdagavond in Alkmaar in de basis verschijnt in het Europa League-duel met LASK Linz.