Femke Bol geeft visitekaartje af op 400 meter horden in Oslo

,,Ik was erg verrast met de tijd omdat het weer niet zo best was en het haperde op de laatste horde”, reageerde Bol na afloop. En vooruitblikkend op de rest van het seizoen. ,,Hierna neem ik nog deel aan de Nederlandse kampioenschappen in voorbereiding op de WK atletiek. Daarna hoop ik ook nog goed te presteren tijdens de Europese kampioenschappen, dus het wordt een heel drukke zomer, maar ik ben er klaar voor op jacht naar snelle tijden en medailles.”

Bol's coach Laurent Meuwly keek tevreden terug op de race. ,,Dit was een erg goede race van Femke. Ze startte snel en had wat moeite met omschakelen naar haar andere been bij de laatste hordes. Daarmee zou ze nog drie tiende hebben kunnen winnen. Het weer in Oslo was niet ideaal en ook de tegenstand was gering. We blijven verschillende tactieken uitproberen en daar leren we weer van.”

Vierde Nederlands record voor kogelstootster Schilder dit seizoen

Jessica Schilder blijft zich maar verbeteren bij het kogelstoten. Na haar drie eerdere Nederlandse records in de buitenlucht eerder dit seizoen in Portugal, Hengelo en Tsjechië kwam de 23-jarige Volendamse bij de Diamond Leaguewedstrijd donderdagavond in Oslo maar liefst 27 centimeter verder dan haar Nederlands record van afgelopen dinsdag in Kladno, waar ze tot 19,19 meter kwam. Meteen in haar eerste poging kwam Schilder al tot 19,46 meter. Dat ze in topvorm verkeert bewijst wel de afstanden in een paar andere pogingen: 19,38 meter, 19,00 meter.

Jessica Schilder Ⓒ ANP/HH

Schilder moest in Oslo alleen de Amerikaanse Chase Ealey met 20,13 meter voor zich dulden, die tijdens de wereldindoorkampioenschappen in maart in Belgrado een zilveren medaille veroverde. Schilder pakte daar verrassend brons. De winnares van Belgrado Auriol Dongmo werd in Oslo derde.