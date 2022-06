Jessica Schilder in Oslo weer verder met de kogel

Na haar drie eerdere Nederlandse records in de buitenlucht eerder dit seizoen in Portugal, Hengelo en Tsjechië kwam de 23-jarige Volendamse bij de Diamond Leaguewedstrijd donderdagavond in Oslo maar liefst 27 centimeter verder dan haar Nederlands record van afgelopen dinsdag in Kladno, waar ze tot 19,19 meter kwam. Meteen in haar eerste poging kwam Schilder al tot 19,46 meter. Dat ze in topvorm verkeert bewijst wel de afstanden in een paar andere pogingen: 19,38 meter en 19,00 meter.

Schilder moest in Oslo alleen de Amerikaanse Chase Ealey met 20,13 meter voor zich dulden, die tijdens de wereldindoorkampioenschappen in maart in Belgrado een zilveren medaille veroverde. Schilder pakte daar verrassend brons. De winnares van Belgrado Auriol Dongmo werd in Oslo derde.