Lionel Messi mist opnieuw duel na coronabesmetting: ’Duurt langer dan verwacht’

„Het duurde allemaal wat langer dan verwacht”, aldus de PSG-aanvaller op Instagram. „Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vele steun. Intussen ben ik bijna hersteld en kan ik niet wachten om weer op het veld te staan. Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk weer honderd procent te zijn. Hopelijk zie ik jullie snel,” laat Messi weten.

Messi liep tijdens de eindejaarsperiode corona op nadat hij enkele dagen in zijn geboorteland Argentinië had doorgebracht. Bij zijn terugkeer in Frankrijk testte hij vorige week negatief en mocht de zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal weer individueel gaan trainen.

Messi was niet de enige speler bij de Franse topclub met corona. Eerder testten Gianluigi Donnarumma, Juan Bernat, Danilo Pereira, Julian Draxler en Angel Di Maria positief. Paris Saint-Germain zag daardoor, eerder deze week, af van een trainingskamp van enkele dagen in Qatar en Saudi-Arabië.

Neymar is na een in november opgelopen knieblessure ook nog niet inzetbaar bij PSG, koploper in de Ligue 1 met 47 punten uit twintig wedstrijden.