Van der Sar: ’Het is samen pijn lijden’

„Door het EK van komende zomer uit te stellen naar volgend jaar, kunnen we ervoor zorgen dat alle competities uitgespeeld kunnen worden”, zegt Van der Sar op het tv-kanaal van Ajax. „Het liefste voor 30 juni, de dag waarop heel wat contracten van spelers en sponsoren aflopen.”

Het coronavirus heeft ook in de sport- en voetbalwereld voor een ongekende chaos gezorgd. „Hoe je hiermee om moet gaan, heeft niet in een boekje of handleiding gestaan”, aldus Van der Sar. „Het is ’go with the flow’. Wat we donderdag in Zeist bespraken, was een dag later alweer achterhaald. We hopen hier met heel de wereld zo goed mogelijk uit te komen. Maar dat we pijn moet lijden met elkaar, dat is duidelijk.”