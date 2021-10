Premium Het beste van De Telegraaf

Vechten om aandacht Amerika van groot belang voor Formule 1

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen wordt in aanloop naar de Grand Prix van Austin ook met basketballen niet verslagen door ploeggenoot Sergio Pérez. Ⓒ Reuters

Austin - De Formule 1 is terug in het beloofde land en dat zullen de coureurs weten ook. Alles wordt uit de kast gehaald om de sport in de Amerikaanse markt te zetten. O zo belangrijk voor de eigenaren van de koningsklasse, hoewel Formule 1 in de Verenigde Staten toch een niche blijft.