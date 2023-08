Is het verwoestende ’beest’ van Down Under te slopen door Harrie ’Hurricane’ Lavreysen?

GLASGOW - De concurrentie leek een paar lichtjaren verwijderd van het duizelingwekkende niveau dat de Nederlandse baansprinters steeds weer omhoog tilden. Harrie ’Hurricane’ Lavreysen en Jeffrey Hoogland gaven iedereen op de individuele onderdelen sprintles. WK-goud op de teamsprint was vier jaar op rij een kansloze missie voor alle andere landen, totdat vorig jaar opeens het verwoestende ’beest’ van Down Under de verhoudingen drastisch door elkaar schudde. Een jaar voor de Zomerspelen wil Oranje zijn hegemonie op alle sprintonderdelen terug.

Harrie Lavreysen in duel met Matthew Richardson Ⓒ ANP/HH