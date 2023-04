Erik ten Hag leidt Manchester United via penaltythriller naar finale FA Cup

Op Wembley zaten alle drie de Nederlanders (Joël Veltman, Tyrell Malacia en Wout Weghorst) op de bank. Zij zagen een behoorlijk boeiend voetbalgevecht, waarbij Brighton verrassend het meeste balbezit had, maar er behoorlijke kansen voor beide ploegen waren. Gescoord werd er echter niet binnen negentig minuten, iets dat vooral David de Gea goed zal hebben gedaan. De Spaanse doelman kreeg de voorbije dagen bakken kritiek te verwerken na een dramatisch optreden in de Europa League op bezoek bij Sevilla.

Ook in de verlenging werd het net niet gevonden en dus moesten strafschoppen uitkomst bieden. Daarvoor waren er drie Nederlandse opties, want Veltman, Weghorst en Malacia waren gedurende de wedstrijd allemaal ingevallen.

Terwijl er tijdens de wedstrijd niet gescoord werd, vloog tijdens de strafschoppenserie de een na de ander tegen de touwen. De eerste twaalf, waaronder die van Weghorst, ging allemaal binnen. Solly March schoot vervolgens hoog over, waarna Victor Lindelöf United naar de finale schoot.

Ten Hag herkent eigen team weer

„Donderdag in Spanje zag ik een team dat ik niet herkende”, zo verwees Ten Hag na de rake trap van de Zweed naar het foutenfestival tegen Sevilla. „Gelukkig speelden we vandaag weer zoals we dat meestal doen. Met vastberadenheid en veerkracht. We vochten voor elke meter en daardoor wonnen we de slag. En we speelden weer goede kansen uit.”

Dat Lindelöf bij het nemen van de beslissende strafschop niet in paniek raakte verbaasde Ten Hag niet. „Hij is behoorlijk ’cool’ als hij een penalty neemt. Eigenlijk is hij altijd behoorlijk ’cool’.

Eerder dit seizoen won Ten Hag met Manchester United al de League Cup. De kans is groot dat de club in de Premier League bij de eerste vier eindigt, goed voor kwalificatie voor de Champions League.